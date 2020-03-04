Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду утром, 4 марта.
“За” проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались. Никто не был против.
“Вношу предложение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с п.12 ч.1 ст.85 и ч.2 ст.115 Конституции Украины принять отставку премьер-министра Алексея Валерьевича Гончарука. Руководствуясь п.1 ч.1 ст.15 закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”, поручить народным депутатам Украины, членам комитета, внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект постановления”, – заявил глава комитета Андрей Клочко.
Он уточнил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского на нового премьер-министра.
Тем временем народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура разместил в соцсетях фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
“Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины”, – говорится в тексте заявления, написанного от руки.
Оно адресовано Верховной Раде. Заявление датировано 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате ВР.
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