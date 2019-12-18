Об этом сообщили в пресс-службе ПА НАТО.

Так накануне британский депутат Мадлен Мун, которая ранее возглавляла Ассамблею, покинула свой пост в связи с победой на парламенских выборах 12 декабря. Ее преемником стал вице-президент Ассамблеи, венгерский дипломат Аттила Мештергази.

“Обязанности председательства в ПА НАТО принял вице-президент Ассамблеи Аттила Мештергази. В настоящее время Местергази является заместителем председателя комитета по иностранным делам венгерского парламента. В 2010–2014 годах он был председателем Венгерской социалистической партии и кандидатом на пост премьер-министра на выборах 2010 и 2014 годов”, — говорится в сообщении.

Как отмечает депутат Верховной Рады Украины от партии “Голос” Соломия Бобровская, Мештергази, как и вся венгерская делегация, не поддерживает интеграцию Украины в Альянс.

“Преемником Мадлен Мун стал Вице-президент Ассамблеи — Аттила Мештергази, член венгерской делегации и лидер венгерской социалистической партии, который был главным оппонентом Орбана в борьбе за кресло премьера в 2010 году. Как известно, Орбан последние годы занимает, мягко говоря, не очень дружественную позицию по отношению к Украине, но радоваться назначению его оппонента также не стоит спешить. Господин Мештергази поддерживает своего премьера в критике закона о языке и не спешит безоговорочно поддерживать Украину в ее евроатлантической интеграции, как и вся венгерская делегация”, — написала она в Facebook.

В то же время нардеп подчеркнула, что украинская делегация будет стараться выстроить дружеские отношения с Мештергази.

“Вместе с тем, имеем то, что имеем, и будем пытаться выстроить дружеские отношения с новым главой ПА НАТО. Тем более, что следующую ассамблею принимает Киев. Вот и будет хорошая возможность новому президенту убедиться в абсолютной дружественности Украины к венграм и венгерскому меньшинству и переоценить плюсы от евроатлантической интеграции Украины, прежде всего, для самой Венгрии”, — добавила Бобровская.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.