Консервативна платформа Parler, популярна серед прихильників експрезидента США Дональда Трампа, після 4 місяців бану знову доступна в Apple App Store.

Про це повідомляється в Apple App Store.

Так, 17 травня вперше за місяців вийшло оновлення додатку, також він став доступний для завантаження. В оновленій версії покращили інструменти звітування про загрози та підбурювання.

У коментарі виданню The Verge тимчасовий генеральний директор Parler Марк Меклер зазначив, що це повернення — результат тривалого ефективного діалогу з Apple.

“Вся команда Parler наполегливо працювала, щоб розв’язувати проблеми, не ставлячи під загрозу нашу основну місію. Все, що дозволено в мережі Parler, але не в додатку для iOS, залишиться доступним через наші вебверсії і версії для Android. Це безпрограшний варіант для Parler, його користувачів і свободи слова”, — сказав Меклер.

За інформацією The Verge, Apple спершу відхилила заявку Parler на повернення до маркету, оскільки платформа все ще містила небажаний контент, як нацистську символіку.

Google ще не повернув Parler до Play Market.