Политическая партия "Демократическая сокира" обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.

Об этом проинформировали в пресс-службе партии. Пресс-релиз “Демсокиры” есть в распоряжении #Букв.

Поводом для обращения стали введенные в отношении нардепа американские санкции за вмешательство в выборы в США.

“По крайней мере с 2019 года Андрей Деркач и его соратники (к которым относится Александр Дубинский) использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных людей США для распространения необоснованных и вводящих в заблуждение обвинений в том, что действующие и бывшие официальные лица США занимались коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине… Таким образом Александр Дубинский подпадает под действие приказа президента США 13848 за то, что он прямо или косвенно вовлечен, спонсировал, скрывал или иным образом участвовал в иностранном влиянии на выборы в США”, – говорится в обращении партии.

Активисты “Демсокиры” просят сообщить, когда указанные финучреждения заблокируют счета Дубинского и других лиц, которые вместе с ним попали под санкции министерства финансов США.

На Facebook-странице партии говорится, что письмо было направлено в офисы Tatra banka (Словакия), “Универсал Банк”, “Банк Пивденный”, “ПриватБанк”, “Альфа-Банк” (все – Украина) и в банки-корреспонденты.

Стоит отметить, что ранее “Демократическая сокира” запустила флешмоб #MakeDubinskyNullAgain, направленный на удаление страниц нардепа Дубинского из социальных сетей Facebook, Instagram и YouTube.

Как известно, 11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею

Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.

#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.