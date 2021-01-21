Об этом проинформировали в пресс-службе партии. Пресс-релиз “Демсокиры” есть в распоряжении #Букв.
Поводом для обращения стали введенные в отношении нардепа американские санкции за вмешательство в выборы в США.
“По крайней мере с 2019 года Андрей Деркач и его соратники (к которым относится Александр Дубинский) использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных людей США для распространения необоснованных и вводящих в заблуждение обвинений в том, что действующие и бывшие официальные лица США занимались коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине… Таким образом Александр Дубинский подпадает под действие приказа президента США 13848 за то, что он прямо или косвенно вовлечен, спонсировал, скрывал или иным образом участвовал в иностранном влиянии на выборы в США”, – говорится в обращении партии.
Активисты “Демсокиры” просят сообщить, когда указанные финучреждения заблокируют счета Дубинского и других лиц, которые вместе с ним попали под санкции министерства финансов США.
На Facebook-странице партии говорится, что письмо было направлено в офисы Tatra banka (Словакия), “Универсал Банк”, “Банк Пивденный”, “ПриватБанк”, “Альфа-Банк” (все – Украина) и в банки-корреспонденты.
Стоит отметить, что ранее “Демократическая сокира” запустила флешмоб #MakeDubinskyNullAgain, направленный на удаление страниц нардепа Дубинского из социальных сетей Facebook, Instagram и YouTube.
Как известно, 11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам объяснил, что из-за индивидуальных санкций, которые Соединенные Штаты Америки ввели против “слуги народа” Александра Дубинского, нардеп не сможет открыть даже гривневый счет в украинском банке.
- Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что вопроса наложенных на его коллегу Александра Дубинского санкций США пока не было в повестке дня политической силы.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на наложенные на депутата Верховной Рады от партии “Слуга народа” Александра Дубинского санкции США. Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.
- Офис генерального прокурора Украины открыл производство в отношении народного депутата от партии “Слуга народа” Александра Дубинского по заявлению Центра противодействия коррупции.