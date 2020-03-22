Фракция "Европейской Солидарности" требует от СБУ и правительства выяснить, кто несет ответственность за вывоз медицинских масок из Украины, когда уже было известно о масштабе эпидемии и их недостаток в стране.

Об этом в видеообращении заявил народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Владимир Арьев.

По его словам, в Украине в течение последней недели невозможно купить маски и антисептики в аптеках, потому что их попросту нет в наличии. В Интернете стоимость средств индивидуальной защиты повысилась в 5-10 раз, и обычный респиратор вместо 40 гривен стоит около 200.

Арьев подчеркнул, что в этой ситуации власть проявляет полное бездействие.

“Обещания Зеленского о том, что в аптеках вот-вот появится все необходимое, уже неделю остаются обещаниями. Мало того, вчера в социальных сетях появился сюжет одного из испанских телеканалов о том, как Испания завозит из-за границы маски и респираторы для своих граждан. В этом сюжете отчетливо видно, что груз – это респираторные маски украинского производства BUK. Довезти товар в Испанию – не более недели, значит это происходит в то время, когда действует официальный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, а украинские медработники в большинстве больниц не имеют достаточного количества масок. Не говоря уже о спецкостюмах”, – отметил нардеп.

Партия “Европейская Солидарность” требует от Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы и Кабинета Министров выяснить и сообщить, каким образом в Испании оказались украинские медицинские маски, а также обнародовать все документы, касающиеся этого груза.

Вимагаємо у влади роз’яснення: чому українські респіраторні маски було експортовано в Іспанію? ‼️ «Європейська Солідарність» вимагає від влади виявити відповідальних за вивезення масок з України Вчора в соціальних мережах з’явився сюжет одного з іспанських телеканалів про те, як Іспанія завозить з-за кордону

маски та респіратори для своїх громадян. У цьому сюжеті чітко видно, що вантаж – це респіраторні маски українського виробництва BUK. Довезти товар до Іспанії – не більше тижня, отже це відбувається в той час, коли діє офіційна заборона на експорт засобів індивідуального захисту,

а українські медпрацівники в більшості лікарень не мають достатньої кількості масок. Не кажучи вже про спец костюми. Звертаємося до Служби безпеки України, Державної прикордонної служби і Кабінету міністрів з вимогою надати роз’яснення! Volodymyr Ariev Опубліковано Європейська Солідарність Субота, 21 березня 2020 р.

“Очевидно, что в любом случае вывоз респираторных масок является нарушением законодательства. И правоохранители, и власть должны дать ответ обществу – кто будет нести ответственность, фактически за контрабанду или прямое нарушение законодательного запрета на вывоз масок. В течение последней недели в сети неоднократно были опубликованы фото и видео, которые подтверждают факты вывоза масок, респираторов и дезинфекторов за границу. Но здесь правоохранительные органы почему-то слепые и глухие, они не реагируют на эти вопиющие случаи очевидной коррупции и просто безответственного равнодушия к собственным гражданам. Все это выглядит как примитивная попытка нажиться на пандемии, которая держит в страхе весь мир. Но кому-то беда, а кому-то прибыль”, – подчеркнул Арьев.

Ранее сообщалось, что 22 марта в Киев прибудет из Китая грузовой самолет Ил-76 с экспресс-тестами на коронавирус COVID-19 и масками.