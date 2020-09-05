Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Нестор Шуфрич заявил, что никакой Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в Парламенте создано не будет, потому что никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было. Он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис Зеленского по срыву этой спецоперации.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Сомневаюсь, что имел место доклад, как и спецоперация. Как министр по чрезвычайным ситуациям я в кошмарном сне не представляю, чтобы кто-то взял на себя ответственность, спровоцировать, взять в заложники пассажиров огромного иностранного судна с иностранным пассажирами ради того, чтоб попытаться задержать 33 профессионалов-убийц, которые из любого куска железа сделают себе оружие и улетят куда захотят. В Россию улетят, если надо. Поэтому завершение этой операции – это полный абсурд. Это в принципе невозможно”, – заявил Шуфрич.

Он также добавил, что следственной комиссии в Верховной Раде Украины относительно этой ситуации создано не будет.

“Этой следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд”, – заявил Шуфрич.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и издание “Украинская правда” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую должны были схватить, были люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе “Миротворца”.

24 июля заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. Тогда на встрече были Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец. Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака – ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию в отношении боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса Президента причастен к ее срыву.