Христианско-демократический союз на 33-м съезде избрал нового руководителя партии. Им стал Армин Лашет.

Об этом сообщили в пресс-службе ХДС.

На прошлой неделе ХДС провела онлайн-голосование среди своих делегатов по избранию нового руководителя партии.

На должность претендовали трое: корпоративный юрист Фридрих Мерц, премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и председатель комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.

После онлайн-голосования состоялось еще одно дополнительное — по почте. В пятницу, 22 января, партия подвела итоги.

Получив 83,35% поддержки (796 голосов делегатов из 980) новым председателем ХДС стал Армин Лашет.

Лашет поблагодарил коллег за доверие и отметил, что будет направлять свои усилия на то, чтобы три корня ХДС — христианско-социальный, либеральный и консервативный — оставались одинаково видными.

“Моя цель — возглавить и объединить людей. Я хочу реализовывать идеи, но в диалоге со всеми, кто участвует в этом”, — сказал он.

Зеленский поздравил Лашета

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым лидером государства, который провел переговоры с Лашетом после подтверждения результатов голосования, информирует пресс-служба.

Зеленский пожелал Лашету успехов и выразил надежду, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

“Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами закрепили договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена”, — цитирует Зеленского пресс-служба.

Также Зеленский поднял вопрос о закреплении в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

“Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционного курса будут иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы для Украины”, — добавил Зеленский.

Собеседники договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северная Рейн-Вестфалия. Глава государства пригласил Армина Лашета с визитом в Украину.

Что происходит в ХДС?

В октябре 2018 Ангела Меркель — первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии, занимавшая этот пост с ноября 2005 года — объявила, что не будет баллотироваться в 2021 году. Тогда же Ангела Меркель приняла решение уйти с поста лидера партии ХДС.

Меркель планирует уйти с должности главы правительства после парламентских выборов в сентябре этого года.

Исторически сложилось так, что глава ХДС ведет партию на выборы, а в случае победы занимает должность канцлера. Однако Меркель выступала за разделение этих должностей. Сегодня неизвестно, возглавит ли Лашет избирательный список ХДС и будет ли претендовать на пост главы правительства.

В декабре 2018 года главой Христианско-демократического союза на съезде в Гамбурге избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее поддерживала бывший лидер ХДС Ангела Меркель.

В мае прошлого года стало известно, что канцлер Меркель разочарована в своей возможной преемнице Крамп-Карренбауэр, поэтому не хочет досрочно покидать пост главы правительства ФРГ.