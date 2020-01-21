Об этом сообщает пресс-служба партии.
Уточняется, что представителями телеканала был подан иск против экс-главы фракции “Народного фронта” в парламенте прошлого созываа Максима Бурбака.
“NewsOne” судился за пост Максима Бурбака в Facebook, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван “откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды”, – говорится в сообщении партии.
При этом отмечается, что телеканал NewsOne таким образом проиграл уже свой второй иск против политической партии “Народный фронт”.
Уточняется, что в предыдущий раз канал требовал опровергнуть слова из совместного заявления парламентских фракций “Блока Петра Порошенко и “Народного фронта”. Тогда иск был оставлен судом без рассмотрения.
- В октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 2152, который предусматривает расследование смены собственников трех телеканалов – NewsOne,”112″, ZIK.
- 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание каналу “112 Украина”.