В политической партии "Народный фронт" заявили, что выиграли суд у телеканала NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что представителями телеканала был подан иск против экс-главы фракции “Народного фронта” в парламенте прошлого созываа Максима Бурбака.

“NewsOne” судился за пост Максима Бурбака в Facebook, опубликованный в 2018 году. В посте телеканал был назван “откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды”, – говорится в сообщении партии.

При этом отмечается, что телеканал NewsOne таким образом проиграл уже свой второй иск против политической партии “Народный фронт”.

Уточняется, что в предыдущий раз канал требовал опровергнуть слова из совместного заявления парламентских фракций “Блока Петра Порошенко и “Народного фронта”. Тогда иск был оставлен судом без рассмотрения.