Во фракции "Европейская Солидарность" потребовали от Президента Владимира Зеленского выполнить обещание и вернуть украинские подразделения на позиции, которые они оставили вследствие разведения войск.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил соглава фракции Артур Герасимов, сообщается в пресс-службе “ЕС”.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий были ранены четверо украинских военнослужащих, один — погиб.

“Этот бой показал полный провал капитуляционной тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора”, – высказался Герасимов.

Он отметил, что фракция потребовала срочно обратиться в Совет безопасности ООН и на заседании, которое должно быть собрано по этому поводу, обсудить ситуацию с наступлением российских оккупационных войск на наши позиции.

“Также обращаемся к нынешней власти с требованием обратиться к нашим международным партнерам – Германии, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, и а значительно усилить их. Мы все слышали, что предлагаются совместные патрули. Мы все слышали, что господин Зеленский увидел мир в глазах Путина. Сегодня утром мы четко увидели, что в глазах Путина – война. И требуем от Зеленского избавиться от иллюзий”, – подчеркнул Герасимов.