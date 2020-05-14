"Партия Шария" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием выплатить ей более 3 млн грн ($112,4 тыс) из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали 2% голосов или больше (“Партия Шария” набрала 2,23% на выборах 2019 года). То есть партия могла не пройти в Раду (там барьер в 5%), но получать средства из бюджета.

Однако после последних парламентских выборов уже новый состав Рады изменил это правило — теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Таким образом, без финансирования, кроме “Парти Шария”, остались “Радикальная партия Ляшко”, “Сила и честь”, “Оппозиционный блок”, “Свобода” и “Украинская стратегия Гройсмана”.

Тогда лидер партии блогер Анатолий Шарий заявил, что государственные деньги партии не нужны.

“Принят закон об отмене госфинансирования политических партий, набравших на выборах менее 5%. Мы были готовы к этому, конечно же и это никоим образом по нам не ударяет. По тому, что происходит в стране, прекрасно видно, к чему все уже пришло. Мы советуем “Слуге народа” и лично Владимиру Александровичу свернуть свое госфинансирование и засунуть себе в задницу. Скоро союзниками “Слуг” останутся только “Слуги”. Со своей стороны будем наблюдать, как новая власть внедрит принцип “закон имеет обратную силу”, – написал Шарий.

Спустя 7 месяцев иск партия подала против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Истец хочет взыскать из бюджета через НАПК “средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в размере более 3,2 млн грн”.

Также “Партия Шария” просит суд признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в том, что партия не получила средства госфинансирования уставной деятельности за 2019 год.

“Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу”, — говорится в сообщении.