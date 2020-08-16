Об этом она сообщила в ролике на своем YouTube-канале.
Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии “Слуга народа”.
“Было принято непростое решение – стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее”, – сказала Домбровская.
Напомним, в июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.
Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Как сообщил #Буквам специалист по монтажу Владислав Константинов, на видео разговора Александра Корниенко и Давида Арахамии нет признаков монтажа.
- Во фракции “Слуга народа” определились, как можно наказать Александра Корниенко за сексистские высказывания о “корабельной сосне” и “бабе рабочей”. Как писали #Буквы, за сексистские высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.