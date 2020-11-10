Об этом заявил сегодня на брифинге по итогам местных выборов глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.
Он, в частности, прокомментировал разговоры вокруг возможной перезагрузки Рады.
“Позиция наша очень проста: “Слуга народа” взяла наибольшее количество мандатов в Украине, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет ни юридического, ни конституционного оснований сейчас для роспуска Парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, Правительство работает”, – заверил Арахамия.
По словам нардепа, дискуссии о роспуске Рады “провоцируют другие политические партии, которые на местных выборах увидели какой-то рост”.
“Еще раз хочу подчеркнуть: наша партийная позиция, что сейчас нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную Раду”, – добавил Арахамия.
(На видео – с 15:10)
Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский допускал роспуск Верховной Рады в случае, если нардепы не поддержат законопроект об увольнении судей Конституционного суда. Этот документ пока не рассматривался в зале заседаний ВР.
- Если бы парламентские выборы происходили уже в ближайшее время, то в Верховную Раду могли бы пройти 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 28%.
- Нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев допускал, что к моменту проведения новых выборов в Верховную Раду Украины партия “Слуга народа” может разделиться на несколько политических сил.