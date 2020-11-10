Никаких оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных парламентских выборов в данный момент нет.

Об этом заявил сегодня на брифинге по итогам местных выборов глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Он, в частности, прокомментировал разговоры вокруг возможной перезагрузки Рады.

“Позиция наша очень проста: “Слуга народа” взяла наибольшее количество мандатов в Украине, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет ни юридического, ни конституционного оснований сейчас для роспуска Парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, Правительство работает”, – заверил Арахамия.

По словам нардепа, дискуссии о роспуске Рады “провоцируют другие политические партии, которые на местных выборах увидели какой-то рост”.

“Еще раз хочу подчеркнуть: наша партийная позиция, что сейчас нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную Раду”, – добавил Арахамия.

(На видео – с 15:10)

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский допускал роспуск Верховной Рады в случае, если нардепы не поддержат законопроект об увольнении судей Конституционного суда. Этот документ пока не рассматривался в зале заседаний ВР.