П'ять українських політичних партій упевнено подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчим часом. Лідирують у рейтингу "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, до Парламенту могли б пройти: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Батьківщина” та “Сила і Честь”.

За пропрезидентську політсилу “Слуга народу” готові віддати свій голос 28,2% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію “Європейська Солідарність” готові проголосувати 18,3% опитаних.

На третьому місці знаходиться партія “ОПЗЖ”, за яку могли б віддати голос 15% респондентів.

На четвертому місці – ВО “Батьківщина” з 10,8% підтримки.

На п’ятій позиції – партія “Сила і честь” (6,4% підтримки серед тих, хто визначився).

Партію “Українська стратегія Гройсмана” могли б підтримати 3% опитаних, партію “Голос” – 2,7%, Радикальну партію Олега Ляшка – 2,5%, ВО “Свобода” – 2,3%, партію “Громадянська позиція” – 1,8%, партію “УДАР Віталія Кличка” – 0,9%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Відтак, рейтинг “слуг народу” знизився вдвічі, а рівень підтримки “ЄС” більш ніж удвічі зріс.

Опитування проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.