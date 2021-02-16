То, что Служба безопасности Украины вручила подозрение блогеру Анатолию Шарию, не может быть причиной для прекращения деятельности "Партии Шария".

Об этом в Facebook написала председатель правления ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что согласно 37 статье Конституции, запрещается создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

“Закон Украины “О политических партиях” предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины”, – говорит она.

Тем не менее Айвазовская подчеркнула, что Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политсилы, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор.

“Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством”, – резюмировала Айвазовская.