Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Право на владу”
“Пришло время Президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.) распустить эту Верховную Паду. Монобольшинство – это беда для украинского народа. Кого выберут в следующий раз, будет решать народ”, – подчеркнул депутат.
Он предложил провести новые выборы в Раду вместе с местными, которые запланированы на осень.
“Эта Верховная Рада должна уйти. Ваше монобольшинство – это беда, это плесень, которая овладела Украиной”, – заявил Палица.
Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заявила, что монобольшинство голосует за указаниями президента.
“Вы прекрасно знаете, что монобольшинству дает прямые указания Президент Украины. И не монобольшинство принимает решение, они интеллектуально не способны любые решения принимать. Думающая часть фракции в меньшинстве, а те, кто в большинстве, голосуют, не думая”, – подчеркнула нардеп.
Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени.
Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. В ефірі ток-шоу «Право на владу» нардеп з групи «За майбутнє» закликав президента Зеленського розпустити Верховну Раду. «Настав час президенту розпустити Верховну Раду. Ваша монобільшість – це біда, це пліснява», – заявив Палиця.
Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 30 квітня 2020 р.
- 24 марта Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращения национализированных банков их экс-владельцам.
- Как известно, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. Ряд условий для нее уже были выполнены Украине. Сейчас Фонд ожидает выполнения еще нескольких условий, в частности, принятия закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
- Однако 25 марта нардепы, входящие в орбиту Коломойского – Игорь Палица, Александр Дубинский, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативные законопроекты.