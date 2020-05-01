Об этом он заявил в эфире ток-шоу “Право на владу”

“Пришло время Президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.) распустить эту Верховную Паду. Монобольшинство – это беда для украинского народа. Кого выберут в следующий раз, будет решать народ”, – подчеркнул депутат.

Он предложил провести новые выборы в Раду вместе с местными, которые запланированы на осень.

“Эта Верховная Рада должна уйти. Ваше монобольшинство – это беда, это плесень, которая овладела Украиной”, – заявил Палица.

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заявила, что монобольшинство голосует за указаниями президента.

“Вы прекрасно знаете, что монобольшинству дает прямые указания Президент Украины. И не монобольшинство принимает решение, они интеллектуально не способны любые решения принимать. Думающая часть фракции в меньшинстве, а те, кто в большинстве, голосуют, не думая”, – подчеркнула нардеп.

Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. В ефірі ток-шоу «Право на владу» нардеп з групи «За майбутнє» закликав президента Зеленського розпустити Верховну Раду. «Настав час президенту розпустити Верховну Раду. Ваша монобільшість – це біда, це пліснява», – заявив Палиця. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 30 квітня 2020 р.