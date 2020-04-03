Бизнес-партнер олигарха Игоря Кломойского Тимур Миндич трижды посещал Офис Президента накануне голосования за "антиколомойский закон". Там он встречался с главой ОП Андреем Ермаком.

Такой ответ Миндич предоставил журналистам программы “Схемы”.

Журналистам удалось зафиксировать, как Миндич посещал официальное представительство Президента 20, 23 и 27 марта.

Именно в этот период происходило обсуждение и подготовка к голосованию Верховной Радой законопроекта, который делает невозможным возвращение национализированных банков (в частности ПриватБанка) бывшим владельцам (в частности Игорю Коломойскому) и принятие которого является требованием Международного валютного фонда для предоставления Украине финансовой помощи.

На вопрос журналиста “Схем” Миндич ответил, что его визит в Офис Президента обусловлен “негосударственными” делами.

Несколько позже он заявил, что его визит на Банковую связан с желанием помочь в борьбе с распространением коронавируса.

“Я пришел туда по поводу того, чтобы помочь и предоставить свою помощь, как человек, как друг, как гражданин в связи с коронавируса. У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее”, – сказал бизнесмен.

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На видео с 7 минуты

Что касается самого Ермака, Миндич сказал, что они “друзья”.

“Не придумывайте”, – сказал Миндич журналисту “Схем”, когда тот спросил, лоббировал ли он интересы олигарха Коломойского в вопросе “ПриватБанка”, когда вел разговоры с главой ОП.

Со своей стороны, Ермак связь с Миндичем не отрицал, рассказав, что они знакомы несколько лет, а также подтвердил, что бизнесмен действительно хотел бы помочь в борьбе с коронавирусом.

30 марта Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращение национализированных банков их экс-владельцам.