Заявку на регистрацию индийской версии вакцины AstraZeneca Covishield подала фирма-однодневка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милость Божья"). Партнера основателя этой компании связывают с подругой первой леди Елены Зеленской Ольгой Пещанской.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, учредитель ООО “ГРЕЙС ОФ ГОД” Кумар Пранаав вместе с партнером Вирды Бикрамом Джит Сингхом оказались учредителями еще одной фирмы-однодневки – “АЭОН БИОТЕХ“.

“АЭОН БИОТЕХ” отметила такие же виды деятельности, как “ГРЕЙС ОФ ГОД“. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу, но в разных офисах. В обоих одинаковый уставный капитал – 28 тысяч гривен, а созданы они в один день – 4.11.2020 года.

Интересно, что партнер Пранаава Вирды Бикрам Джит Сингх занимает должность заместителя генерального директора по снабжению в ПАО “АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ”.

Кстати, ранее должность главного закупщика этой компании занимала нынешняя глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская. В то же время Пещанскую называют подругой первой леди Елены Зеленской, хотя сама она опровергает это.

В июне прошлого года журналисты “Прямого” заявили, что сестра Ольги Пещанской Светлана Пещанская управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии. По их данным, Зеленский якобы переписал свой бизнес в Италии на “соседку” из Кривого Рога и спонсора “Слуги народа” – Светлану Пещаанскую.

В то же время Ольга Пещанская опровергла дружбу с Зеленской.