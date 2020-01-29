Соответствующий документ опубликован на сайте ПАСЕ.

Решение принято подавляющим большинством голосов.За соответствующее решение проголосовали 109 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против – 24 и воздержались – 30.

Все поправки к резолюции, предложенные Украиной, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Ассамблея поддержала создание дополнительной (взаимодополняющей) общей процедуры, согласно которой два уставных органа Совета Европы — Комитет министров и ПАСЕ — проводят консультации в связи с серьезными нарушениями одной из стран-членов ее уставных обязательств.

Отмечается, что главная цель дополнительной общей процедуры заключается в том, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств и принципов Совета Европы путем избежания введения санкций.

Процедура должна касаться наиболее серьезных нарушений фундаментальных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы.

Кроме того, процедура может быть инициирована как Комитетом министров, Ассамблеей, так и генеральным секретарем Совета Европы, и все три стороны могут участвовать в соответствующем процессе.

При этом предполагается, что к тому времени, как будет принято какое-либо решение, все три стороны должны консультировать друг друга. Также требуется активное участие на всех стадиях этого процесса страны, которая нарушила обязательства, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества вернуться к ситуации, когда обязательства и принципы организации не нарушаются.

Отмечается, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна принять меры, чтобы урегулировать ситуацию.