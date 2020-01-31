Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, в которой Россия признана стороной Минских договоренностей. В документе также содержится призыв к РФ прекратить агрессию против Украины.

Согласно данным на сайте ПАСЕ, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.

Речь идет о резолюции о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России. В ней, среди прочего, выражена обеспокоенность антидемократическими процессами в РФ.

Согласно документу, Россия “усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека”, в частности произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму “для подавления оппозиции и критики со стороны гражданского общества”. Также отмечается ухудшение свободы вероисповедания в стране (например, запрет Свидетелей Иеговы).

В резолюции указано, что Россия осуществляет “ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины”.

Также документ содержит ряд требований к России, среди которых – выполнение Минских договоренностей и прекращение агрессии против Украины.

“Российская Федерация должна полностью выполнить Минские договоренности, стороной которых является РФ, прекратить военное вмешательство, а также поддержку нелегальных вооруженных формирований в восточной Украине”, – подчеркивается в документе.

Стоит отметить, что фраза о том, что РФ является стороной Минских соглашений, была добавлена по предложению украинской делегации.

Среди других требований к России можно выделить:

• прекращение незаконной аннексии Крыма в соответствии с требованиями Ассамблеи;

• необходимость конкретных мер, направленных на решение проблемы с ухудшением прав человека;

• устранение юридических преград для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека;

• полное сотрудничество с нидерландской прокуратурой в привлечении к ответственности причастных к катастрофе самолета рейса МН17;

• полное сотрудничества с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова;

• прекращение аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии.