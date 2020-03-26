Накануне Кабинет Министров Украины принял решение продлить карантинные меры до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Таким образом, пасхальные праздники украинцы впервые встретят в условиях карантина.

#Буквы рассказывают, какой может быть Пасха для граждан Украины в этом году.

Как известно, православные и греко-католики будут праздновать Воскресение Христово, или Пасху 19 апреля, а католики – 12 апреля.

Что говорит власть

Представители украинской власти уже сейчас думают над тем, как организовать празднование Пасхи в условиях карантина.

Так, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. По итогам встречи он анонсировал проект “Пасха дома”.

“Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект “Пасха дома”, который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях”, – заявил глава государства, не вдаваясь в детали.

По словам Зеленского, во время встречи с главами церквей обсуждалось проведение богослужений онлайн, “в виде видеоконференции”. Если же какой-то обряд потребует присутствия людей, “они смогут посетить церковь”, при этом “количество прихожан будут ограничивать”.

Также рассматривается возможность размещения патрулей у храмов. В случае большого скопления людей они “должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих”.

Что говорят в различных конфессиях

В Православной церкви Украины ранее уже разрешили проводить богослужения без верующих в связи с карантином. Во время проведения богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

Во время заседания Синода ПЦУ было решено, что храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и “социальной дистанции”.

По просьбе верующих священник может посетить их дома для духовных бесед, исповеди и причастия, придерживаясь мер безопасности.

Что касается Пасхи, то Священный Синод ПЦУ будет принимать “практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени”.

Тем временем предстоятель Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав уже дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

Ранее УГКЦ также разрешила проводить богослужения онлайн в условиях карантина – без присутствия верующих. Согласно новым наставлениям, это правило касается и богослужений на Страстной неделе и на Пасху.

Так, предстоятель УГКЦ дал следующие рекомендации:

• священнослужители должны обеспечить онлайн-трансляции служб для своих прихожан;

• страстные и пасхальные службы рекомендовано проводить без участия верующих – ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов;

• в Великий четверг не выполнять обряда омовения ног;

• в Великую пятницу не организовывать никаких процессий — ни в храме, ни вне его (плащаницу разрешено вынести из святилища к Божьему гробу и установить ограничения, чтобы прихожане не подходили для ее целования);

• на Пасху рекомендовано служить, по возможности, на улице и не делать процессий – ни в храме, ни возле него (если владыки будут считать возможным служить в храме, то в нем должны находиться только священники и певчие);

• если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома;

• святить вербу в Вербное воскресенье и святить паски и пасхальные блюда на Пасху только на улице.

В УГКЦ призывают, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение люди преклонного возраста и те, у кого члены семьи имеют симптомы ОРВИ.

В УПЦ МП пока не обнародовали каких-либо рекомендаций по поводу празднования Пасхи. Ранее было рекомендовано ограничить количество людей в храме во время богослужений – не более 10 человек одновременно. Кроме того, было разрешено проводить исповедь и причастие в течение дня, а богослужения проводить на открытом воздухе. Прихожанам с признаками инфекционных заболеваний рекомендовано оставаться дома.

Стоит отметить, что на период карантина “Суспільне” будет транслировать воскресные службы ряда церквей, в том числе УГКЦ и Православной церкви Украины.