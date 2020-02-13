Величайший христианский праздник и православные, и католики будут отмечать в этом году в апреле.

Об этом сообщают #Буквы.

В Украине существуют два дня, определенных для празднования.

История не донесла до нас точной даты Воскресения Господа, мы знаем лишь, что это было весной, когда иудеи праздновали Песах. Однако христиане не могли не отмечать столь великое событие, поэтому в 325 году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха является праздником “передвижным” — в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю). При этом дата торжества у католиков и православных, как правило, не совпадает.

У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году приходится на 19 апреля. А католики – 12 апреля.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.