В этом году Пасха приходится на воскресенье, 19 апреля. Следующий день, согласно законодательству, должен быть выходным.

Об этом рассказывают #Буквы.

Пасха не имеет определенной даты празднования – это переходящий праздник.

Римо-католики в этом году отмечают Пасху 12 апреля, а православные и греко-католики – 19 апреля.

Согласно украинскому законодательству, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим. То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня – в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что богослужения во время карантина будут проводиться, но без прихожан. Верующие посмотреть службу смогут онлайн.

Участие в богослужениях могут принимать не более 10 человек, среди них священник, прислужник и дьяк, а также технический персонал, обеспечивающий трансляцию. При этом все, кроме священнослужителей, должны быть в масках.

Стоит отметить, что во время карантина верующим не запрещается посещать храмы в то время, когда не проводятся богослужения.