Об этом рассказывают #Буквы.
Пасха не имеет определенной даты празднования – это переходящий праздник.
Римо-католики в этом году отмечают Пасху 12 апреля, а православные и греко-католики – 19 апреля.
Согласно украинскому законодательству, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим. То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня – в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.
Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что богослужения во время карантина будут проводиться, но без прихожан. Верующие посмотреть службу смогут онлайн.
Участие в богослужениях могут принимать не более 10 человек, среди них священник, прислужник и дьяк, а также технический персонал, обеспечивающий трансляцию. При этом все, кроме священнослужителей, должны быть в масках.
Стоит отметить, что во время карантина верующим не запрещается посещать храмы в то время, когда не проводятся богослужения.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины перед Пасхой усилил запрет на проведение религиозных собраний.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору.