Об этом пишет британское издание The Independent.

Главный посыл пасхального обращения королевы – “коронавирус нас не одолеет”.

Елизавета II также намекнула на важность сохранения самоизоляции во время выходных в праздничных дней, заявив, что “держась изолировано, мы обеспечиваем безопасность других”.

Из-за вспышки COVID-19 в Великобритании отменили церковные службы, поэтому королева предварительно записала свое сообщение в Виндзорском замке в Страстную пятницу.

“У многих религий есть фестивали, которые празднуют победу света над тьмой. Это часто сопровождаются зажиганием свечей. Кажется, что свечи говорят с любой культурой и обращаются к людям всех вероисповеданий. Они зажжены на праздничных тортах и отмечают семейные юбилеи, когда мы собираемся вокруг источника света. Это нас объединяет”, – начинает королева.

“С наступленим темноты в субботу перед Пасхой, многие христиане обычно зажигают свечи… Это способ показать, как передается благая весть о Воскресении Христовом из поколения в поколение по сей день. В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но держась подальше друг от друга, мы обеспечиваем безопасность других. Но Пасха не отменяется. На самом деле мы, как никогда, нуждаемся в Пасхе… Мы знаем, что коронавирус не одолеет нас”, – отметила британская королева.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020