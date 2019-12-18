Народный депутат восьмого созыва Сергей Пашинский, которому суд изменил меру пресечения на домашний арест, поблагодарил своих коллег и родных за поддержку.

Об этом написал в Facebook.

По его словам, все обвинения против него являются абсурдными.

“Я провел в изоляторе 73 дня. Сегодня суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Уверен, справедливость будет восстановлена. Выдвинутые против меня обвинения безосновательны и абсурдны – я докажу это непременно”, – заявил Пашинский.

Также он отметил, что покидать страну не собирается и прятаться от правоохранителей тоже не будет.

“Вместе с тем, хочу ответить тем, кто решил заработать себе очков на деле против меня: я не собирался и не буду скрываться от следствия. Не собираюсь покидать страну. Это было бы унижением себя, моей семьи и моих соратников, которые поддерживали меня в судах. А главное хочу сказать всем: я не нарушал закон, защищая свою жену в известном инциденте. Честь и самоуважение важны в самых сложных ситуациях. Возможно, важнее, чем когда-либо. Поэтому готов бороться за свое честное имя, и эта борьба завершится победой. Еще раз спасибо всем!”, – подчеркнул бывший нардеп.

Напомним, Сергей Пашинский находился под стражей по делу о нанесении умышленного телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

Так, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом произошел конфликт. Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным, — он получил его в марте 2014 года, когда был и. о. главы Администрации Президента.

Химикус утверждает, что нардеп применил огнестрельное оружие “не по правилам”. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь , и лишь “благодаря счастливому стечению обстоятельств” пуля попала в ногу.