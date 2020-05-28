Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“В этом году более 400 000 детей в Украине впервые оформляют паспорт. Для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения – обратиться в отдел ГМС касательно оформления паспорта”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы.
Отныне дети при достижении 14 лет за 20 дней могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления.
Услуга ID-14 бесплатна. Получить ее можно во:
- всех отделах ГМС Украины;
- сети центров “Паспортный сервис”;
- некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги;
При этом, во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения – по месту жительства.
Для получения услуги необходимо иметь с собой:
- свидетельство о рождении;
- справку о регистрации места жительства (при наличии);
- документы, удостоверяющие личность одного из родителей.
- Напомним, 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Оно предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.
- Позднее Кабинет Министров разрешил украинцам путешествовать внутри страны, используя водительское удостоверение, в том числе электронное, вместо паспорта.