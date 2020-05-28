В Украине заработала комплексная услуга для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“В этом году более 400 000 детей в Украине впервые оформляют паспорт. Для того, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения – обратиться в отдел ГМС касательно оформления паспорта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы.

Отныне дети при достижении 14 лет за 20 дней могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления.

Услуга ID-14 бесплатна. Получить ее можно во:

всех отделах ГМС Украины;

сети центров “Паспортный сервис”;

некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги;

При этом, во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения – по месту жительства.

Для получения услуги необходимо иметь с собой:

свидетельство о рождении;

справку о регистрации места жительства (при наличии);

документы, удостоверяющие личность одного из родителей.