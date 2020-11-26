С 1 декабря 2020 года все украинские банки начнут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в правительственном приложении “Дія". Клиент сможет воспользоваться приложением при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Кроме того, регулятор обновил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Так, НБУ упростил процедуру принятия банками на исследования сомнительных банкнот и монет национальной и иностранной валют. В заявлении клиент не должен указывать свои паспортные данные. Но необходимо внести свой номер телефона или электронную почту.

Также регулятор ввел новые требования для работы инкассаторских компаний, которые ранее касались только банковских учреждений.

“Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы”, – сообщили в НБУ.

В регуляторе уверены, что такие новации существенно упрощают процедуру получения банковских услуг и качество нацвалюты, которая находится в обращении.

Нововведения вступают в силу 1 декабря 2020 года.