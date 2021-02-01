Об этом в Telegram сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг “Дія”.
Электронный паспорт принимают в следующих аэропортах:
- “Борисполь”
- “Киев”
- “Одесса”
- “Львов” имени Даниила Галицкого
- “Харьков”
- “Запорожье”
- “Николаев”
- “Ивано-Франковск”
- “Херсон”
- “Днепропетровск”.
Также сообщается, что за три дня после запуска инициативы в аэропорту “Днепропетровск” уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.
- 5 октября глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил приложение “Дія” версии 2.0. Порталом пользуются более миллиона украинцев. Здесь доступны более 20 государственных услуг, информация из шести реестров в личном Электронном кабинете гражданина.
- В мобильном приложении “Дия” появилось электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.