Об этом в Telegram сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг “Дія”.

Электронный паспорт принимают в следующих аэропортах:

  • “Борисполь”
  • “Киев”
  • “Одесса”
  • “Львов” имени Даниила Галицкого
  • “Харьков”
  • “Запорожье”
  • “Николаев”
  • “Ивано-Франковск”
  • “Херсон”
  • “Днепропетровск”.

Также сообщается, что за три дня после запуска инициативы в аэропорту “Днепропетровск” уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.

  • 5 октября глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил приложение “Дія” версии 2.0. Порталом пользуются более миллиона украинцев. Здесь доступны более 20 государственных услуг, информация из шести реестров в личном Электронном кабинете гражданина.
  • В мобильном приложении “Дия” появилось электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.