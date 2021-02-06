Правительства стран и представители туристической отрасли широко обсуждают вопрос введения так называемого "паспорта вакцинации". Более того, некоторые демократические страны уже заявили о планах введения такого документа.

Об этом сообщает The New York Times.

Одно из распоряжений президента США Джо Байдена, направленных на обуздание пандемии, требует от государственных учреждений “оценить целесообразность” сочетания сертификатов вакцинации от коронавируса с другими документами о прививках и изготовление их цифровых версий.

Правительство Дании заявило в среду, что в течение ближайших трех-четырех месяцев выдаст цифровой паспорт, который позволит гражданам продемонстрировать, что они были привиты.

Не только правительства предлагают паспорта вакцин. Через несколько недель Etihad Airways и Emirates начнут использовать цифровой проездной билет, разработанный Международной ассоциацией воздушного транспорта, чтобы помочь пассажирам управлять своими планами путешествий и предоставить авиакомпаниям и правительству документ о том, что они были вакцинированы или протестированы на COVID-19.

Сейчас встала проблема создания документа или программы, доступной во всем мире, которая защищала бы конфиденциальность и была доступна людям независимо от их богатства или доступа к смартфонам.

Что такое “паспорт вакцинации”?

Так называемый “паспорт вакцинации” – это документ, подтверждающий, что вы получили прививки от COVID-19. Некоторые версии также позволят людям показать, что у них действительный отрицательный тест на коронавирус. Таким образом люди могут свободно путешествовать. Версии, над которыми сейчас работают авиакомпании, отраслевые группы, некоммерческие и технологические компании, – это то, что вы можете продемонстрировать на экране мобильного телефона как приложение или часть цифрового кошелька.

“Речь идет о попытке оцифровать процесс, который происходит сейчас, и превратить его в нечто, что обеспечивает большую гармонию и легкость, облегчая людям путешествия между странами, не требуя наличие различных документов для различных стран в различных пунктах пропуска”, – сказал Ник Карин, старший вице-президент по вопросам аэропортов, пассажирских перевозок, грузовых перевозок и безопасности в IATA.

IATA – одна из нескольких организаций, которая годами работает над цифровыми решениями для упорядочения процесса регистрации поездок; во время пандемии эти группы сосредоточены на включении статуса вакцинации. Идея заключается в том, если у вас есть вся соответствующая информация на вашем телефоне, вы сохраните значительное количество времени.

В дополнение к IATA, IBM разрабатывает свой собственный Digital Health Pass, который позволит людям представить доказательства вакцинации или отрицательного теста, чтобы получить доступ к общественным местам, таких как спортивный стадион, самолет, университет или рабочее место. Пропуск, построенный на технологии блокчейна IBM, может использовать различные типы данных, включая проверку температуры, сообщения о влиянии вирусов, результаты тестов и статус вакцины. Всемирный экономический форум и Фонд проекта Commons, швейцарская некоммерческая группа, тестировали цифровой медицинский паспорт CommonPass, который позволил бы путешественникам получить доступ к информации о тестировании или вакцинации. Пропуск создаст QR-код, который можно будет показать представителям власти.

Зачем человеку “паспорт вакцинации”?

Поскольку каждый день прививки получают все больше людей, скорее всего, появятся такие аспекты общественной жизни, в которых будут участвовать только вакцинированные люди. Обратите внимание на будущий Super Bowl LV в городе Тампа, штат Флорида, где значительная часть посетителей будет вакцинирована медицинскими работниками.

Чтобы путешествовать за границу, правительственные и медицинские органы должны знать, были ли вы привиты или имели отрицательный тест на коронавирус. Многие страны уже требуют подтверждения отрицательного теста для въезда. Такие паспорта могут иметь важное значение для запуска туристической отрасли, сказал Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН.

“Одним из ключевых элементов, необходимых для восстановления туризма, является последовательность и гармонизация правил и протоколов по международным поездкам. Доказательства вакцинации, например, благодаря скоординированного внедрению того, что можно назвать “паспортами здоровья”, могут это позволить. Они также могут устранить потребность в карантине после прибытия”, – сказал он.

Дакота Грунер, исполнительный директор ID2020, глобального государственно-частного партнерства, отметила, что существует три сценария по цифровой идентификации вакцинированных лиц. Первое – это создание сертификатов иммунитета. Это документы, которые свидетельствуют о том, что люди выработали иммунитет к вирусу. Второй сценарий – доказать, что вы получили отрицательный результат теста на коронавирус; третий – возможность доказать, что вы привиты. Последние два сценария, по мнению экспертов, являются важнейшими для восстановления туристической отрасли.

“Мы наблюдаем большой интерес со стороны авиакомпаний, таможенных, пограничных служб и путешественников, которые говорят:”Как мне безопасно сесть в самолет или как в случае въезда в страну сесть в поезд и доказать, что я прошел тестирование или прививку? “, – сказала Грунер.

Грунер является одним из экспертов группы, которую финансирует Всемирная организация здравоохранения. Этой группе поручено установить глобальные стандарты цифровых сертификатов прививок.

Были ли “паспорта вакцинации” раньше?

Потребность доказывать, что вы привиты, для участия в мероприятиях или при въезде в определенные страны – не новая концепция. В течение десятилетий людям, которые путешествовали в некоторые страны, нужно было доказывать, что они привиты от таких болезней, как желтая лихорадка, краснуха и холера. Часто после вакцинации путешественники получали подписанную и заверенную печатью “желтую карточку”, известную как Международный сертификат о прививках или профилактику.

“Каждый, кто ездил за границу в страны, которые нуждаются в вакцинации против малярии, дифтерии и других болезней, имел “желтую карточку”. Родители с детьми в государственной школе должны были доказать, что их дети привиты. Это не что-то новое”, – сказал Брайан Белендорф, исполнительный директор Linux Foundation Public Health, ориентированной на технологии организации, помогающей органам здравоохранения бороться с коронавирусом.

Но главным отличием между “желтой карточкой” прошлых лет и тем, над чем сейчас работают, является цифровой компонент, который возникает с новыми проблемами конфиденциальности и доступности. Фонд Linux работает в партнерстве с COVID-19 Credentials Initiative, коллективом, состоящим из более 300 человек из пяти континентов, чтобы помочь в разработке универсальных стандартов программ прививочных учетных записей, которые делают их доступными и справедливыми. Фонд также работает с IBM и CommonPass.

“По мере того, как эти вещи распространяются, гражданам важно спросить правительства и авиакомпании: как можно упростить ситуацию, чтобы у меня была один запись о прививках для бронирования рейса, гостиницы, и чтобы я мог использовать его для других дел. Это должно работать как электронная почта”, – сказал Белендорф.

Будут ли “паспорта вакцинации” цифровыми?

Паспорта вакцин необязательно должны быть цифровыми, но это сделало бы процесс путешествия более плавным.

“Представьте себе будущее, когда самолет приземлится в аэропорту, а сотни людей имеют проездной билет, еще сотня – цифровой кейс здоровья, 50 имеют бумажный вариант “паспорта вакцинации”, а остальные 25 – некий государственный документ. Что делает аэропорт? Как они обрабатывают всх этих людей стандартным, простым способом?”, – сказал Джейми Смит, старший директор по бизнес-разработкам в Evernym, который работает с IATA и другими над разработкой паспорта вакцин.

Правоохранительное ведомство Европейского Союза на этой неделе заявило, что продажи фальшивых отрицательных результатов тестов становятся все более распространенными. Это еще одна причина, по которой отрасль пытается разработать безопасные цифровые паспорта.

Будут ли “паспорта вакцинации” защищенными от киберпреступников?

В мире, где более миллиарда людей не могут подтвердить свою личность, поскольку им не хватает паспортов, свидетельств о рождении, водительских прав или национальных идентификационных карточек, цифровые документы, подтверждающие статус вакцины, могут усилить неравенство и риск, оставляя многих людей позади. Эта обеспокоенность лежит в основе работы госпожи Грунер.

“Пройдут годы, прежде чем вакцины станут общедоступными на глобальном уровне, и, таким образом, широкомасштабные испытания будут продолжаться и должны продолжаться наряду с вакцинацией, чтобы обеспечить безопасное и ровное возвращение к путешествиям и других общественных мероприятиям”, – сказала Грунер.

Для тех, кто не имеет смартфонов, разработают бумажный вариант, но даже его нужно стандартизировать.

Кроме того, есть опасения относительно конфиденциальности и обмена данными.

“Есть способы, как это можно сделать правильно или сделать ужасно неправильно, и неправильные способы могут привести нас к техно-дистопии”, – сказала Дженни Вангер, директор программ Фонда Linux, добавив, что важно, сделать технологический аспект этих программ открыто, чтобы они не попадали под контроль ни одного правительства или компании.

Технология должна быть открытой и доступной для технологов, независимо от того, кто они и где они.

Какие вызовы, которые создают “цифровые паспорта”?

Технологи и эксперты туристической отрасли заявили, что сейчас необходимо спешить с техническими решениями, которые позволяют людям иметь одноразовые приложения. Позже эти приложения необходимо совершенствовать, чтобы не создать утечку личных данных.

“Разработка глобальной паспортной системы заняла 50 лет. Даже когда они хотели добавить к этому биометрические данные, чтобы сделать их сильнее, прошло более десяти лет, чтобы договориться, как именно вы собираетесь добавить отпечаток пальца или биометрическую информацию для подтверждения в паспорте. Сейчас, за очень короткий промежуток времени, нам нужно создать цифровые учетные данные, которые могут быть общепризнанными как паспорт, и для этого нужен еще больший уровень конфиденциальности, поскольку он будет цифровым”, – сказал Драммонд Рид, главный доверитель компании Evernym.