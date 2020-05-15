Страны во всем мире пытаются найти способы наиболее мягко и быстро выйти из режима локдаун, который оказался вынужденным из-за пандемии коронавируса COVID-19. Один из таких способов – использование "паспортов здоровья" (immunity passports).

Смогут ли они стать выходом в сложившейся ситуации – в материале.

Меры и способы снятия карантинных ограничений в любой стране мира, с одной стороны – позволяют развивать экономику, а с другой – угрожают второй волной инфекции.

Но быть уверенными в своей безопасности после локдауна в любой стране сможет группа людей, у которых будут “паспорта здоровья”.

Что такое “паспорт здоровья”

Это своего рода документ, который дает право тем, кто уже выздоровел вследствие заражения COVID-19, вернуться к обычной жизни и профессиональной деятельности.

Первыми в мире “паспорта здоровья” для своих граждан собирались выдать власти Чили в начале мая. Подобную инициативу обсуждали в Великобритании и Германии.

Американский инфекционист Энтони Фаучи по этому поводу считает, что говорить о введении “паспортов здоровья” стоит лишь после того, как ученые будут уверены, что переболевшие COVID-19 имеют иммунитет от этого типа коронавируса и не заболеют повторно.

Он пояснил, что после заражения организм начинает самостоятельно вырабатывать антитела против конкретного типа возбудителя. Именно собственные антитела дают защиту организму от новых подобных инфекций. Аналогичным путем действует вакцина. Но если в первом случае антитело вырабатывает организм, то во втором – ее вводят непосредственно в кровь. Ученые надеются на то, что антитела от коронавируса COVID-19 дают ранее переболевшим хотя бы временную защиту.

“Паспорта здоровья”: за и против

В мире нет однозначного мнения относительно того, нужно ли вводить “паспорта здоровья” и насколько это целесообразно.

Противники “паспортов” утверждают, что такие документы совершенно не имеют смысла, потому что коронавирус COVID-19 еще не исследован досконально. Они говорят о том, что непонятно – как долго антитела защищают от повторного заражения, насколько точные тесты, определяющие наличие этих антител и так далее.

Главная причина, почему скептики против “паспортов” – общество будет разделено на два класса: уязвимые и привилегированные. Это станет причиной нарушения общих прав человека. Также это стане причиной того, что многие попытаются заразиться специально, чтобы получить такой “паспорт” и перейти в другой класс, имеющий больше прав и возможностей.

Сторонники “паспортов” утверждают, что их обладатели будут главными героями в обществе нового типа, не боясь заражения до изобретения вакцины. Одним из главных плюсов они называют возможность вернуться к работе и восстанавливать экономическое развитие

Перспективы “паспортов здоровья”

Если иммунитет после заражения коронавирусом COVID-19 действительно устойчив, то это позволит выздоровевшим людям работать, обеспечивая экономическое развитие того или иного государства.

“Теоретически, люди, имеющие паспорт иммунитета, могут спокойно вернуться на работу, потому что они больше не заболеют и не начнут распространять вирус”, – рассказал ученый Цзя-И Хоу (Chia-Yi Hou) The Hill.

Но при этом любой человек, который каким-то обманным путем получит “паспорт здоровья” станет угрозой для общества. Аналогичная ситуация может быть, если тест покажет, что у человека есть антитела к коронавирусу, то есть он переболел бессимптомно, а на деле – тест был не релевантным. Такой человек может не только заразиться, сам того не осознавая, но также заражать других.

Ученые Говинд Персад (Govind Persad) и Иезекииль Дж. Эмануэль (Ezekiel J. Emanuel) в материале Washington Post высказали мнение, что “паспорта здоровья” будут способствовать “индивидуальной свободе и приносить пользу обществу без оскорбительной дискриминации”.

“Людям должна быть предоставлена возможность доказать, что они неуязвимы и освобождены от ограничений, которые сейчас применяются к лицам, подверженным риску заражения”, – считают они.

Но есть еще один риск – работодатели могут отдавать предпочтение тем, у кого есть “паспорт здоровья”, что разделит общество на классы. В поисках дохода или заработка люди будут пытаться специально перенести заражение, чтобы также получить “паспорт”.

Вместе с тем, “паспорта здоровья” были бы эффективны в сфере здравоохранения, среди работников продуктовых магазинов, почты, общественного транспорта, в образовательных учреждениях и так далее. То есть они могли бы спокойно работать, зная, что не будут случайно заражены своими клиентами или пациентами, а также никого не заразят сами.

Американский юрист и правозащитник Джонатан Терли считает, что как только начнут выдавать “паспорта здоровья”, мир столкнется с новой “концепцией предвзятости”: дискриминацией на основе антител или иммунитета.