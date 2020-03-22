Об этом он рассказал в эфире программы “Честно с Ташей Трофимовой”.
На вопрос журналистки, как патриарх защищает себя от коронавируса, Филарет ответил следующее: “Я верю, что Господь обезопасит меня, он не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви”.
По его словам, эпидемия – это кара Божья за грехи человечества.
“Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Это причина коронавируса и не только это. Детей учат выбирать себе пол. Разве это добро?! Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте по сей день расположено Мертвое море”, – сказал Филарет.
Он подчеркнул, что такие грехи были всегда на протяжении всего существования человечества, “но особенность нашего времени в том, что это зло государства начинают считать добром”.
Начало интевью
- Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
- Ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса, оставаться человечными и молиться за уже заболевших.