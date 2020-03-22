Об этом он рассказал в эфире программы “Честно с Ташей Трофимовой”.

На вопрос журналистки, как патриарх защищает себя от коронавируса, Филарет ответил следующее: “Я верю, что Господь обезопасит меня, он не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви”.

По его словам, эпидемия – это кара Божья за грехи человечества.

“Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Это причина коронавируса и не только это. Детей учат выбирать себе пол. Разве это добро?! Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте по сей день расположено Мертвое море”, – сказал Филарет.

Он подчеркнул, что такие грехи были всегда на протяжении всего существования человечества, “но особенность нашего времени в том, что это зло государства начинают считать добром”.

<noscript><iframe title="Такий Томос нам не потрібен, мене ошукали,– патріарх Філарет" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/mAd63OyKmaA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Начало интевью