Об этом сообщили на сайте Московского патриархата.

О своем решении Кирилл сообщил в обращении к наместнику Троицко-Сергиевой лавры епископу Фоме. Кирилл пояснил, что из-за карантина “не смог принять участие в праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского”.

“С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами.

Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения”, – написал Кирилл.