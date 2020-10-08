Об этом сообщили на сайте Московского патриархата.
О своем решении Кирилл сообщил в обращении к наместнику Троицко-Сергиевой лавры епископу Фоме. Кирилл пояснил, что из-за карантина “не смог принять участие в праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского”.
“С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами.
Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.
Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения”, – написал Кирилл.
Патриарх РПЦ отметил, что “пандемия — это серьезное испытание, которое дает возможность убедиться в “силе молитвы”.
- В марте патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.