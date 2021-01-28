Об этом сообщило греческое издание Оrthodoxtimes.

“Вселенский патриарх Варфоломей был вакцинирован сегодня, в четверг, 28 января 2021 года, незадолго до полудня, против нового коронавируса в государственной университетской клинике APA в Константинополе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Варфоломей поблагодарил медперсонал клиники, а также всех их коллег по всему миру за их самопожертвование в борьбе за лечение больных и поддержку их родственников.

Кроме того, Вселенский патриарх призвал верующих как можно скорее пройти вакцинацию против COVID-19, чтобы остановить этот смертельный вирус.