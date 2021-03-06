Патриарх Варфоломей приедет в Украину на 30-ю годовщину независимости

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с украинскими нардепами в Стамбуле подтвердил, что в этом году посетит Украину.

Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук на своей Facebook-странице.

Она отметила, что патриарх приедет в Украину 24 августа на торжества по случаю 30-летия независимости по приглашению Владимира Зеленского.

“В последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на праздновании Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей независимости и признания украинского православия”, – добавила Кравчук.

Напомним, что Вселенский патриарх Варфоломей вакцинировался от коронавируса COVID-19. Кроме того, Вселенский патриарх призвал верующих как можно скорее пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы остановить этот смертельный вирус.