Бизнесмен Павел Фукс выиграл суд по делу о защите деловой репутации у "Обозревателя" и главы редсовета издания Михаила Бродского. Суд обязал издание выплатить 300 тысяч гривен компенсации, что привело к запуску процедуры банкротства.

Об этом идет речь в пресс-релизе, полученном редакцией #Букв.

23 февраля Хозяйственный суд Киевской области вынес решение о принятии к рассмотрению заявления о банкротстве ООО “Золотая середина” (код ЕГРПОУ 32611564) из-за невозможности оплатить задолженность в размере 300 тысяч гривен.

Задолженность возникла в результате вступления в силу решения Васильковского горрайонного суда Киевской области от 16 сентября. Этим решением суд удовлетворил исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации Павла Фукса и признал недостоверной информацию о бизнесмена, распространенную изданием “Обозреватель”.

Суд обязал издание опровергнуть информацию, а также постановил взыскать с ООО “Золотая середина” 1 млн гривен в качестве возмещения причиненного вреда.

23 декабря Апелляционный суд Киевской области уменьшил размер возмещения морального вреда до 300 тысяч гривен.

ООО “Золотая середина”, по данным сервиса YouControl, принадлежит:

Ростиславу Бродскому (20,2%)

Юрию Бродскому (10,1%)

ООО “Денди ЮА” (69,69%)

“Денди ЮА” в свою очередь принадлежит Ростиславу, Юрию и Светлане Бродским. Это сыновья и супруга Михаила Бродского.

Михаил Бродский — бизнесмен, бывший депутат и глава редакционного совета издания “Обозреватель”, о чем говорится на странице в “Википедии”. О принадлежности “Обозревателя” ООО “Золотая середина” указано и на сайте издания.

11 марта в помещении Хозяйственного суда Киевской области должно состояться заседание по делу о банкротстве ООО “Золотая середина”. На заседании суд должен назначит арбитражного управляющего — лицо, которое будет осуществлять распоряжение имуществом должника во время процедуры банкротства.

Кроме того, суд применил в отношении ООО “Золотая середина” запрет на совершение действий, которые могут привести к уклонению от исполнения требований кредиторов — принимать решения о ликвидации, реорганизации, а также отчуждать основные средства.

Кроме перечисленного, ООО “Золотая середина” принадлежит право на товарный знак “Обозреватель”. По данным Укрпатента, заявителем при регистрации этого знака выступил непосредственно Михаил Бродский.

Вышеупомянутое подтвердил сам Павел Фукс. Он разместил публикацию о споре с изданием “Обозреватель” в своем Telegram-канале.

Ранее в интервью “Украинской правде” Павел Фукс рассказал о том, как Михаил Бродский вымогал у него ежемесячное содержание: