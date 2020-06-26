В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут стать причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Уточняется, что паводки могут стать причиной вспышек дизентерии, тифа, гепатита А, а также других инфекционных заболеваний.

Отмечается, что в результате подтопления хранилищ и свалок навоза в сельскохозяйственной местности риск пищевых отравлений и вспышек инфекции существенно возрастает.

“При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики”, – сказано в сообщении.

При этом гражданам рекомендуется кипятить воду, а также придерживаться следующих мер: