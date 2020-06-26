Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.
Уточняется, что паводки могут стать причиной вспышек дизентерии, тифа, гепатита А, а также других инфекционных заболеваний.
Отмечается, что в результате подтопления хранилищ и свалок навоза в сельскохозяйственной местности риск пищевых отравлений и вспышек инфекции существенно возрастает.
“При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики”, – сказано в сообщении.
При этом гражданам рекомендуется кипятить воду, а также придерживаться следующих мер:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.