Про це повідомляє Hypebeast.

Віцепрезидент з глобального розвитку бізнесу в PayPal Хосе Фернандес да Понте зазначив, що платформа працює, щоб дати змогу своїм користувачам ефективніше використовувати блокчейн активи. Зокрема, платіжна система дозволить користувачам виводити криптовалюту в сторонні гаманці.

“Ми хочемо зробити її максимально відкритою, і ми хочемо надати нашим споживачам вибір, що дати змогу їм платити так, як вони хочуть. Вони хочуть принести нам свою криптовалюту, щоб використовувати її в торгівлі, і ми хочемо, щоб вони могли забрати придбану криптовалюту, а ми надіслали її куди їм потрібно”, – зазначив Понте.

Наразі платформа дозволяє клієнтам купувати біткойни та решту криптовалюти, але не переміщати активи з сайту.

При цьому, точна дати запровадження нової функції поки невідома.