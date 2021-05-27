Про це повідомляє Hypebeast.
Віцепрезидент з глобального розвитку бізнесу в PayPal Хосе Фернандес да Понте зазначив, що платформа працює, щоб дати змогу своїм користувачам ефективніше використовувати блокчейн активи. Зокрема, платіжна система дозволить користувачам виводити криптовалюту в сторонні гаманці.
“Ми хочемо зробити її максимально відкритою, і ми хочемо надати нашим споживачам вибір, що дати змогу їм платити так, як вони хочуть. Вони хочуть принести нам свою криптовалюту, щоб використовувати її в торгівлі, і ми хочемо, щоб вони могли забрати придбану криптовалюту, а ми надіслали її куди їм потрібно”, – зазначив Понте.
Наразі платформа дозволяє клієнтам купувати біткойни та решту криптовалюти, але не переміщати активи з сайту.
При цьому, точна дати запровадження нової функції поки невідома.
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