Митрополит Епифаний заявил, что в ближайшее время Православную церковь Украины готовятся признать еще четыре поместных церкви.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу “Прямой”.

По словам Митрополита, процесс признания украинской церкви в 2020 году продолжится.

“Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас”, – сказал он.

При этом настоятель ПЦУ также отметил, что в Москве хотят приостановит процесс признания, происходящий во всемирном православии.

В то же время Епифаний выразил надежду на то, что весь православный мир консолидируется и постепенно будет участвовать в признании автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, 7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула. 14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.