Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата отменили крестный ход по случаю 1032-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

28 июля православные христиане будут отмечать 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Традиционно в этот день проходит крестный ход, однако в этом году в связи с эпидемией COVID-19 Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата приняли решение отменить его.

“В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина… Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям МОЗ и поставили защиту здоровья людей в приоритет”, — написал министр.