Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

“Там сложная ситуация. Потому что наша церковь там находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужения. Мы поддерживаем те общины. И до сих пор у нас там есть дом для престарелых, в котором находится около 100 человек. И это наша обязанность, мы заботимся о них, мы передаем им гуманитарную помощь, потому что это наши люди”, – отметил Епифаний.

Митрополит уточнил, что священников, которые остались на оккупированном Донбассе, немного. Их вызывают на допросы, запугивают и заставляют перерегистрироваться.

“Те священники, которые остались, их немного, потому что есть такая опасность обысков, как было в Луганске и в Донецке, их вызывают на допросы, пугают, заставляют перерегистрироваться, но мы не пойдем на это. То есть мы не будем перерегистрироваться согласно российскому законодательству или согласно так называемому “законодательству “республик”. Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию”, – подчеркнул Епифаний.