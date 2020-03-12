Православная церковь Украины опубликовала заявление с рекомендациями, как вести себя во время эпидемии китайского коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В Церкви призывают, чтобы “страх перед болезнью не затуманивал разум, совесть и человечность”.

При этом в ПЦУ рекомендуют:

Изучать и практически применять достоверную информацию о коронавирусе и относительно эффективных средств профилактики, о действиях в случае выявления признаков болезни.

Избегать двух крайностей. Не игнорировать реальную опасность, но и не впадать в панику.

Следует оставаться дома при наличии признаков болезни, либо же при наличии оснований считать себя в группе риска. Ограничить общение, не подвергать окружающих опасности, обратиться к медикам и выполнять их указания.

Относиться к гигиене с повышенным вниманием, используя эффективные средства дезинфекции.

Нет оснований обобщенно ограничивать регулярные богослужения, принимать ряд мер в тех церквях, которые столкнулись с вызовом эпидемии.

При этом церковь сохраняет отношение к Причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, а не как к еде.

Учения и опыт Церкви многократно доказывали важность и действенность молитвы для преодоления вызовов. Важно усилить молитвы к Богу о прекращении губительной эпидемии.

“На следующей неделе состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам”, – также добавили в Православной церкви Украины.