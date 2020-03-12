Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
В Церкви призывают, чтобы “страх перед болезнью не затуманивал разум, совесть и человечность”.
При этом в ПЦУ рекомендуют:
- Изучать и практически применять достоверную информацию о коронавирусе и относительно эффективных средств профилактики, о действиях в случае выявления признаков болезни.
- Избегать двух крайностей. Не игнорировать реальную опасность, но и не впадать в панику.
- Следует оставаться дома при наличии признаков болезни, либо же при наличии оснований считать себя в группе риска. Ограничить общение, не подвергать окружающих опасности, обратиться к медикам и выполнять их указания.
- Относиться к гигиене с повышенным вниманием, используя эффективные средства дезинфекции.
- Нет оснований обобщенно ограничивать регулярные богослужения, принимать ряд мер в тех церквях, которые столкнулись с вызовом эпидемии.
- При этом церковь сохраняет отношение к Причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, а не как к еде.
- Учения и опыт Церкви многократно доказывали важность и действенность молитвы для преодоления вызовов. Важно усилить молитвы к Богу о прекращении губительной эпидемии.
“На следующей неделе состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам”, – также добавили в Православной церкви Украины.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.