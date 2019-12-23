Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила на своей странице в Facebook.

“Елка, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется Рождеству”, – говорится в сообщении.

В церкви назвали альтернативы срубленным елкам: “Прежде всего, это украшение живой елки, растущей во дворе, или приобретение елки в горшке… Во-вторых, это композиция из хвойных веток, которые можно связать в форму елки: обламывание лапника (веток сосен или елей) не вредит лесу, а его дальнейшая переработка является неплохим экологичным решением. Интересным и креативным вариантом может стать импровизированное новогоднее дерево из всего, что есть под рукой в доме”.

Также в ПЦУ говорят, что альтернатива срубленной – искусственная елка, потому что она может служить новогодним украшением еще два десятка лет, но при этом просят помнить о правильной утилизации.

“Иначе искусственные елки, изготавленные из смеси поливинилхлорида и металла, будут разлагаться в естественной среде несколько сотен лет. Сегодня Украина уже движется в сторону цивилизованных стран в вопросе сортировки и переработки мусора, а потому, предварительно отделив пластик от металла, можно сдавать искусственные елки на утилизацию путем высокотемпературного сжигания”, – отметили в ПЦУ.

Подытоживая, в церкви призвали подготовиться к празднику в первую очередь духовно.

“Подготовились ли вы прежде всего духовно к этому празднику: соблюдали пост, примирились с ближними, в исповеди искренне покаялись в грехах, украсили себя добрыми делами, милосердием и любовью? Ведь Рождество Христово – это гораздо больше, чем внешне созданное праздничное настроение”, – подчеркнули в ПЦУ.