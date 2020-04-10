Соответствующее решение опубликовали на странице ПЦУ в Facebook.

В решении указано, что оно обосновано необходимостью придерживаться мер карантина, установленных государством, а также – “заботой о телесном и духовном здоровье верующих”.

Во-первых, решено не проводить освящение вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, как это было раньше.

Во-вторых, не препятствовать прихожанам, которые будут приходить в храм во вне богослужебного времени.

В-третьих, информировать граждан о возможности освятить их пасхальные корзинки около мест их проживания при условии сохранения социальной дистанции. При этом, рекомендуется не допускать массового скопления людей, а также контролировать – придерживаются ли они мер карантина.

В-четвертых, разрешено освящать паски и пасхальные блюда в местах их изготовления, прикрепляя к ним пометку о том, что они уже освящены священнослужителем.

В-пятых, разрешить прихожанам посещать храмы в праздничные дни, чтобы освятить корзинки и вербу после проведения богослужений.

“В случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд – позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой, ведь она освящается “чтобы все, что черпают и потребляют, имели ее на очищение душ и тел, на исцеление страстей, на освящение домов и на всякую пользу большую”, – сказано в решении Синода ПЦУ.

В-шестых, постановили принимать решения о том, проводить ли праздничные богослужения в храмах в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. То есть их могут проводить в храме, на улице или не проводить вообще. При этом священнослужители обязуются следить за соблюдением социальной дистанции.

В-седьмых, перенести посещение кладбищ в поминальные дни после Пасхи на 6 июня.

В-восьмых, призвали через СМИ и объявления напомнить родственникам позаботиться о родных и близких в преклонном возрасте, чтобы те также имели освященные паски и пасхальные блюда в своих домах в условиях карантина.