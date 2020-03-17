Об этом говорится на сайте ПЦУ.
Церковь просит выполнять все законные распоряжения и карантинные ограничения, которые внедряются государством, а предписанную самоизоляцию воспринимать “как аскетический подвиг сдержанности и самоограничения от общения (затвора), суть которых совпадает с целью и практикой поста”.
Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекратить проведение богослужений в храмах или сменить порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек.
“Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничением количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве посредством видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня”, – сказано в наставлениях.
Разрешаются богослужения под открытым небом возле храмов при соблюдении правил по численности одновременного присутствия и “социальной дистанции”.
Церковь согласилась изменить способ подачи причастия – его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом нужно сжечь в чистом месте), использовать одноразовую посуду для запивки. Также разрешается подавать причастие в любое время, “как это делается в отношении больных и в смертельной опасности”.
- С 17 марта в Украине действуют жесткие меры по борьбе с пандемией.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- 16 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало случаи передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Эти случаи не связаны с поездками за границу.