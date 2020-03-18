Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода.

Текст молитвы:

Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, что Своим мудрым Провидением руководишь нашей жизнью, услышь нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати пагубную пошесть, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей. Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Врач душ и телес наших, дай выздоровление тем, кто болеет, и подними их с ложа недуга и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от губительной пошести, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовью к Тебе и нашим ближним. Ты есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно, и вовеки веков. Аминь.

Также Священный Синод поручил принимать надлежащие меры реагирования, связанные с особенностями ситуации в пределах епархий и отложил проведение любых приходских мероприятий, в том числе собрания, на время после завершения карантинных мероприятий.

Напомним, ранее Синод Православной церкви Украины принял практические наставления для священников и верующих в связи с объявленной пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Церковь просит выполнять все законные распоряжения и карантинные ограничения, которые внедряются государством, а предписанную самоизоляцию воспринимать “как аскетический подвиг сдержанности и самоограничения от общения (затвора), суть которых совпадает с целью и практикой поста”.

Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекратить проведение богослужений в храмах или сменить порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек.