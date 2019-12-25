Никто не любит проводить Рождество на работе. Но что делать, если уйти с работы просто невозможно. Например, если вы находитесь на орбите в 250 милях над планетой.

Издание Business Insider рассказывает, как астронавты Международной космической станции (МКС) отмечали Рождество на орбите.

Даже далеко от родного дома космонавты стремятся создать себе праздничную атмосферу: устанавливают рождественские елки, готовят рождественский ужин и дарят друг другу подарки.

Вот некоторые удивительные моменты празднования Рождества на борту МКС.

Астронавты, возможно, не смогут приобрести настоящую елку, но они всегда находили выход из положения:

Эта рождественская елка изготовлена ​​из пустых пищевых контейнеров во время миссии Skylab 4 в 1973 году.

В течение многих лет астронавты с удовольствием украшали рождественское печенье на борту МКС:

В ноябре этого года специально разработанная “космическая печь” была отправлена ​​астронавтам на МКС для экспериментов относительно воздействия сильной жары и невесомости на выпечку печенья. В NASA сообщили, что астронавты испекут пять экспериментальных печений и не будет их есть.

А вот так космонавты готовили рождественский ужин:

В 2018 году у членов экипажа МКС праздничный ужин состоял из копченой индейки, цукатов, кукурузы, зеленой фасоли, макарон и сыра, а также картофеля. Были и десерты из клубники, хлебного пудинга, сдобного и песочного печенья.

В этом году праздничный ужин космонавтам за несколько недель до Рождества доставила ракета SpaceX Dragon. Представитель NASA предоставил Business Insider список того, что находится в меню для экипажа МКС на это Рождество.

Среди праздничных свежих ингредиентов:

Восемь полосок индейки с клюквой и шалфеем.

Двенадцать апельсинов.

Одна коробка с арахисовым маслом.

А среди сухих и консервированных продуктов:

Девять пряников.

Шесть банок солений.

Сыр бри.

Один фруктовый торт.

Красные носки также стали обычным явлением на МКС:

В рождественское утро астронавты выходят из своих спальных комнат, чтобы найти свои чулки с подарками:

Подарки от семей космонавтов отправляются на МКС накануне Рождества. Их семьи должны передать подарки уже в ноябре.

В этом году рождественские подарки и еда были доставлены на МКС при помощи корабля SpaceX Dragon 8 декабря.

В 2014 году американский астронавт Терри Виртс написал в Twitter, что получил губную гармошку от российского космонавта Елены Соровой.

opening presents – I got a harmonica frome Elena Serova. Now I need to learn how to play! pic.twitter.com/rT0E9ZqynO — Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014



Красные колпаки также неотъемлемая часть празднования Рождества на МКС.

А это Рождество 2011 года.

Рождественские скафандры:

Канадский астронавт Крис Хэдфилд исполняет на гитаре колядки. Это Рождество 2012 года.

Как правило у астронавтов на МКС в Рождество выходной.

Например, в 2018 году двое из трех членов экипажа отдыхали, а вот третьему пришлось выполнять некоторые обязанности.

В канун Рождества 2013 года астронавты NASA Майк Хопкинс и Рик Мастраккио отправились на космическую прогулку по МКС, чтобы починить сломанную систему охлаждения.

В прошлом году астронавт Энн МакКлейн поделилась фотографией Земли в Рождество.

This holiday season, I find myself looking down at ‘home’ a lot. We really are all on this amazing, beautiful planet together – it truly is a small world. And when I watched the moon set over the horizon today, I once again found myself without words. pic.twitter.com/QKAgEZqwFW — Anne McClain (@AstroAnnimal) December 23, 2018



А в 2014 году Терри Виртс опубликовал в Twitter видео рождественских огней на МКС.

Our version of Christmas lights, the station color glow during every day-night transition #SpaceVine https://t.co/vlpHiu0Bis — Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014

В этом году члены экипажа МКС также встретили Рождество в космосе.

На борту МКС сейчас шесть космонавтов.

Астронавт Кристина Кох на вопрос школьника о том, что заставляет их на борту МКС чувствовать себя как дома, ответила: “У нас здесь много рождественских атрибутов. Иногда мы поем рождественские колядки. У нас есть украшения для печенья, мы играем рождественские мелодии”.