Издание Business Insider рассказывает, как астронавты Международной космической станции (МКС) отмечали Рождество на орбите.
Даже далеко от родного дома космонавты стремятся создать себе праздничную атмосферу: устанавливают рождественские елки, готовят рождественский ужин и дарят друг другу подарки.
Вот некоторые удивительные моменты празднования Рождества на борту МКС.
Астронавты, возможно, не смогут приобрести настоящую елку, но они всегда находили выход из положения:
Эта рождественская елка изготовлена из пустых пищевых контейнеров во время миссии Skylab 4 в 1973 году.
В течение многих лет астронавты с удовольствием украшали рождественское печенье на борту МКС:
В ноябре этого года специально разработанная “космическая печь” была отправлена астронавтам на МКС для экспериментов относительно воздействия сильной жары и невесомости на выпечку печенья. В NASA сообщили, что астронавты испекут пять экспериментальных печений и не будет их есть.
А вот так космонавты готовили рождественский ужин:
В 2018 году у членов экипажа МКС праздничный ужин состоял из копченой индейки, цукатов, кукурузы, зеленой фасоли, макарон и сыра, а также картофеля. Были и десерты из клубники, хлебного пудинга, сдобного и песочного печенья.
В этом году праздничный ужин космонавтам за несколько недель до Рождества доставила ракета SpaceX Dragon. Представитель NASA предоставил Business Insider список того, что находится в меню для экипажа МКС на это Рождество.
Среди праздничных свежих ингредиентов:
- Восемь полосок индейки с клюквой и шалфеем.
- Двенадцать апельсинов.
- Одна коробка с арахисовым маслом.
А среди сухих и консервированных продуктов:
- Девять пряников.
- Шесть банок солений.
- Сыр бри.
- Один фруктовый торт.
Красные носки также стали обычным явлением на МКС:
В рождественское утро астронавты выходят из своих спальных комнат, чтобы найти свои чулки с подарками:
Подарки от семей космонавтов отправляются на МКС накануне Рождества. Их семьи должны передать подарки уже в ноябре.
В этом году рождественские подарки и еда были доставлены на МКС при помощи корабля SpaceX Dragon 8 декабря.
В 2014 году американский астронавт Терри Виртс написал в Twitter, что получил губную гармошку от российского космонавта Елены Соровой.
opening presents – I got a harmonica frome Elena Serova. Now I need to learn how to play! pic.twitter.com/rT0E9ZqynO
— Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014
Красные колпаки также неотъемлемая часть празднования Рождества на МКС.
А это Рождество 2011 года.
Рождественские скафандры:
Канадский астронавт Крис Хэдфилд исполняет на гитаре колядки. Это Рождество 2012 года.
Как правило у астронавтов на МКС в Рождество выходной.
Например, в 2018 году двое из трех членов экипажа отдыхали, а вот третьему пришлось выполнять некоторые обязанности.
В канун Рождества 2013 года астронавты NASA Майк Хопкинс и Рик Мастраккио отправились на космическую прогулку по МКС, чтобы починить сломанную систему охлаждения.
В прошлом году астронавт Энн МакКлейн поделилась фотографией Земли в Рождество.
This holiday season, I find myself looking down at ‘home’ a lot. We really are all on this amazing, beautiful planet together – it truly is a small world. And when I watched the moon set over the horizon today, I once again found myself without words. pic.twitter.com/QKAgEZqwFW
— Anne McClain (@AstroAnnimal) December 23, 2018
А в 2014 году Терри Виртс опубликовал в Twitter видео рождественских огней на МКС.
Our version of Christmas lights, the station color glow during every day-night transition #SpaceVine https://t.co/vlpHiu0Bis
— Terry Virts (@AstroTerry) December 25, 2014
В этом году члены экипажа МКС также встретили Рождество в космосе.
На борту МКС сейчас шесть космонавтов.
Астронавт Кристина Кох на вопрос школьника о том, что заставляет их на борту МКС чувствовать себя как дома, ответила: “У нас здесь много рождественских атрибутов. Иногда мы поем рождественские колядки. У нас есть украшения для печенья, мы играем рождественские мелодии”.
- В среду, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.