Издание Business Insider рассказывает, как астронавты Международной космической станции (МКС) отмечали Рождество на орбите.

Даже далеко от родного дома космонавты стремятся создать себе праздничную атмосферу: устанавливают рождественские елки, готовят рождественский ужин и дарят друг другу подарки.

Вот некоторые удивительные моменты празднования Рождества на борту МКС.

Астронавты, возможно, не смогут приобрести настоящую елку, но они всегда находили выход из положения:

Эта рождественская елка изготовлена ​​из пустых пищевых контейнеров во время миссии Skylab 4 в 1973 году.

В течение многих лет астронавты с удовольствием украшали рождественское печенье на борту МКС:

В ноябре этого года специально разработанная “космическая печь” была отправлена ​​астронавтам на МКС для экспериментов относительно воздействия сильной жары и невесомости на выпечку печенья. В NASA сообщили, что астронавты испекут пять экспериментальных печений и не будет их есть.

А вот так космонавты готовили рождественский ужин:

В 2018 году у членов экипажа МКС праздничный ужин состоял из копченой индейки, цукатов, кукурузы, зеленой фасоли, макарон и сыра, а также картофеля. Были и десерты из клубники, хлебного пудинга, сдобного и песочного печенья.

В этом году праздничный ужин космонавтам за несколько недель до Рождества доставила ракета SpaceX Dragon. Представитель NASA предоставил Business Insider список того, что находится в меню для экипажа МКС на это Рождество.

Среди праздничных свежих ингредиентов:

А среди сухих и консервированных продуктов:

Красные носки также стали обычным явлением на МКС:

В рождественское утро астронавты выходят из своих спальных комнат, чтобы найти свои чулки с подарками:

Подарки от семей космонавтов отправляются на МКС накануне Рождества. Их семьи должны передать подарки уже в ноябре.

В этом году рождественские подарки и еда были доставлены на МКС при помощи корабля SpaceX Dragon 8 декабря.

В 2014 году американский астронавт Терри Виртс написал в Twitter, что получил губную гармошку от российского космонавта Елены Соровой.



Красные колпаки также неотъемлемая часть празднования Рождества на МКС.

А это Рождество 2011 года.

Рождественские скафандры:

Канадский астронавт Крис Хэдфилд исполняет на гитаре колядки. Это Рождество 2012 года.

Как правило у астронавтов на МКС в Рождество выходной.

Например, в 2018 году двое из трех членов экипажа отдыхали, а вот третьему пришлось выполнять некоторые обязанности.

В канун Рождества 2013 года астронавты NASA Майк Хопкинс и Рик Мастраккио отправились на космическую прогулку по МКС, чтобы починить сломанную систему охлаждения.

В прошлом году астронавт Энн МакКлейн поделилась фотографией Земли в Рождество.

This holiday season, I find myself looking down at ‘home’ a lot. We really are all on this amazing, beautiful planet together – it truly is a small world. And when I watched the moon set over the horizon today, I once again found myself without words. pic.twitter.com/QKAgEZqwFW

— Anne McClain (@AstroAnnimal) December 23, 2018