Издание Business Insider рассказывает, как астронавты Международной космической станции (МКС) отмечали Рождество на орбите.

Даже далеко от родного дома космонавты стремятся создать себе праздничную атмосферу: устанавливают рождественские елки, готовят рождественский ужин и дарят друг другу подарки.

Вот некоторые удивительные моменты празднования Рождества на борту МКС.

Астронавты, возможно, не смогут приобрести настоящую елку, но они всегда находили выход из положения:

Фото: NASA/Scott Kelley

Эта рождественская елка изготовлена ​​из пустых пищевых контейнеров во время миссии Skylab 4 в 1973 году.

Фото: NASA

В течение многих лет астронавты с удовольствием украшали рождественское печенье на борту МКС:

Астронавты Майкл Финк и Сандра Магнус в 2008 году. НАСА

Астронавты Майкл Финк и Сандра Магнус в 2008 году

В ноябре этого года специально разработанная “космическая печь” была отправлена ​​астронавтам на МКС для экспериментов относительно воздействия сильной жары и невесомости на выпечку печенья. В NASA сообщили, что астронавты испекут пять экспериментальных печений и не будет их есть.

А вот так космонавты готовили рождественский ужин:

Сандра Магнус. Фото: NASA

В 2018 году у членов экипажа МКС праздничный ужин состоял из копченой индейки, цукатов, кукурузы, зеленой фасоли, макарон и сыра, а также картофеля. Были и десерты из клубники, хлебного пудинга, сдобного и песочного печенья.

В этом году праздничный ужин космонавтам за несколько недель до Рождества доставила ракета SpaceX Dragon. Представитель NASA предоставил Business Insider список того, что находится в меню для экипажа МКС на это Рождество.

Печенье для астронавтов на это Рождество. Фото: NekoJoe/Flickr

Среди праздничных свежих ингредиентов:

  • Восемь полосок индейки с клюквой и шалфеем.
  • Двенадцать апельсинов.
  • Одна коробка с арахисовым маслом.

А среди сухих и консервированных продуктов:

  • Девять пряников.
  • Шесть банок солений.
  • Сыр бри.
  • Один фруктовый торт.

Красные носки также стали обычным явлением на МКС:

Эта фотография астронавта Марка Ванде Хея была сделана в канун Рождества 2017 года

В рождественское утро астронавты выходят из своих спальных комнат, чтобы найти свои чулки с подарками:

Рождественское утро 2010 года на МКС. Слева направо: астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи, астронавт NASA Скотт Келли и астронавт NASA Кейди Коулман.

Подарки от семей космонавтов отправляются на МКС накануне Рождества. Их семьи должны передать подарки уже в ноябре.

В этом году рождественские подарки и еда были доставлены на МКС при помощи корабля SpaceX Dragon 8 декабря.

В 2014 году американский астронавт Терри Виртс написал в Twitter, что получил губную гармошку от российского космонавта Елены Соровой.


Красные колпаки также неотъемлемая часть празднования Рождества на МКС.

Астронавт Скотт Келли (2010)

А это Рождество 2011 года.

Головой вниз висит российский космонавт Антон Шкаплеров.

Рождество 2012 года. Фото: NASA

Сандра Магнус. NASA

Рождественские скафандры:

Фото: NASA

Канадский астронавт Крис Хэдфилд исполняет на гитаре колядки. Это Рождество 2012 года.

Фото: NASA

Как правило у астронавтов на МКС в Рождество выходной.

Например, в 2018 году двое из трех членов экипажа отдыхали, а вот третьему пришлось выполнять некоторые обязанности.

В канун Рождества 2013 года астронавты NASA Майк Хопкинс и Рик Мастраккио отправились на космическую прогулку по МКС, чтобы починить сломанную систему охлаждения.

В прошлом году астронавт Энн МакКлейн поделилась фотографией Земли в Рождество.


А в 2014 году Терри Виртс опубликовал в Twitter видео рождественских огней на МКС.

В этом году члены экипажа МКС также встретили Рождество в космосе.

На борту МКС сейчас шесть космонавтов.

Астронавт Кристина Кох на вопрос школьника о том, что заставляет их на борту МКС чувствовать себя как дома, ответила: “У нас здесь много рождественских атрибутов. Иногда мы поем рождественские колядки. У нас есть украшения для печенья, мы играем рождественские мелодии”.