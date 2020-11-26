Об этом говорится в решении суда.

“Наложить арест на имущество, запретив субъектам государственной регистрации (нотариусам, государственным регистраторам прав на недвижимое имущество и органам государственной регистрации прав), субъектам государственной регистрации определенных предписаниями Закона Украины “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений” совершать любые регистрационные и нотариальные действия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственном реестре ипотек, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества о внесении записей, связанных со сменой собственника, ипотекодержателя, других записей, связанных с уступкой права требования по договорам обеспечения, а также запретив распоряжение относительно следующих объектов недвижимого имущества”, – говорится в сообщении.

В перечень попал Дом профсоюзов – штаб Оранжевой революции и штаб национального сопротивления во время Революции Достоинства, а также другая недвижимость Федерации профсоюзов.

Как указано в документе, досудебное расследование установило, что служебные лица Федерации профсоюзов и другие субъекты хозяйственной деятельности присвоили ряд объектов государственной недвижимости в особо крупных размерах.