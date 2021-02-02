Печерский районный суд Киева не мог не знать, что рассматривает жалобу касательно пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена по заявлениям нардепа Андрея Деркача.

Об этом говорится в статье #Букв “Никого нет дома: почему Печерский суд открещивается от дела Байдена и правда ли он ни при чем”.

Так, 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, которые касались якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена.

История эта касается увольнения Шокина с должности генпрокурора в 2016.

Летом 2020-го нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции как российского агента, обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко, которые ему якобы передали журналисты со случайно найденным диктофоном.

По результатам пресс-конференции Деркача, ОГПУ летом открывал одно производство. И вот теперь еще два. По информации СМИ, открытие последних производств состоялось по решению Печерского суда.

Впрочем, 29 января суд, который делает какие-то публичные реакции крайне редко, вдруг заявил, что не имеет отношения к этому.

“Пресс-служба суда доводит до сведения общественности, что на рассмотрении следственного судьи Печерского районного суда г. Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах Андрея Деркача”, – говорится в публикации. И там же отмечается, что она была удовлетворена 11 сентября, но в ней вроде бы не указывались упомянутые лица, а только международные организации.

Никаких подробностей жалобы в самом постановлении не указано, но им там быть и не обязательно. Как указывает адвокат Порошенко Игорь Головань с самим текстом жалобы суд должен ознакомиться, то есть понимать, о чем речь. С ним соглашается и Валентина Теличенко.

“Свое сообщение на фейсбуке Печерский суд начал с манипулятивного заявления, что он “… не принимал решений о возбуждении уголовных дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена”. Да, конечно не принимал, потому что уголовное производство становится “относительно определенного лица” только когда этому лицу вручат уведомление о подозрении, а до того – формально – лицо можно допрашивать в качестве свидетеля и дело будет оставаться фактовым. Следовательно, суд таки знал обстоятельства, описанные в заявлении Андрея Деркача. И суд это подтвердил в том же сообщении на фейсбуке: “по содержанию заявления … усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий”, – отметила юрист в комментарии #Буквам.

“То есть суд все же ознакомился с заявлением о преступлении и оценил, что признаки состава преступления в действиях каких-то “представителей” есть. Но как написать заявление о нелатентном преступлении без указания фамилий лиц, вероятно преступивших закон? Если заявление не содержит имен, а только анализ событий и предположения, то это означает отсутствие конкретной информации о признаках состава преступления, а если есть конкретика, то тогда можно делать вывод, нет ли признаков состава преступления. Суд должен что-то анализировать. Итак, это еще одна манипуляция со стороны суда или просто неправда в сообщении”, – добавила Теличенко.