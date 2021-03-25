Печерский районный суд Киева наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий, в частности "Апостроф", "Главком", "Голос" и другие СМИ.

Об этом сообщает агентство “Главком”.

Суд постановил блокировать работу этих СМИ всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины.

Такое решение приняла 18 февраля судья Печерского районного суда Татьяна Ильева по иску Бывшего руководителя “Спецтехноэкспорта” Павла Барбули. В “Главкоме” такие действия чиновника объясняют тем, что эти издания освещали его деятельность.

“Он пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, освещавших его деятельность. Бывший топменеджер государственного концерна, прикрываясь скандальным постановлением Печерского районного суда, требует от интернет-провайдеров и мобильных операторов закрыть доступ пользователей к указанным средствам массовой информации. Отдельные провайдеры и операторы уже прибегли к таким действиям и заблокировали доступ к “Главкому” и другим СМИ”, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что блокирование происходит несмотря на то, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский отметил безосновательность претензий Павла Барбули, который назвал опубликованную сайтами информацию о нем “конфиденциальной”. В этот же день следователь принял решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Однако 24 марта Мобильные оператор “Лайфселл”, а также интернет-провайдеры Triolan и “Информационные технологии” заблокировали доступ читателей к ресурсам.