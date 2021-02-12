Печерский районный суд "заметает следы" из-за страха перед санкциями, когда заявляет об отсутствии производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Об этом рассказал в своем блоге на сайте издания “Украинская правда” Игорь Головань – адвокат Порошенко.

Как сообщалось ранее, 26 января Головань заявил, что через два дня после инаугурации президента США – 22 января – были открыты два новых уголовных производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена в отношении их якобы вмешательства в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Адвокат информировал, что к этому приложили руку подсанкционный нардеп Андрей Деркач, которого в США официально называют “агентом Кремля”, Печерский суд и действующая украинская власть.

29 января Печерский суд опубликовал заявление, в котором утверждал, что не принимал решений об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена. В то же время суд подтвердил, что рассматривал жалобу Деркача, по итогам обязав Офис генпрокурора рассмотреть его заявление, якобы касавшееся “представителей международных организаций”, фамилии которых указаны не были.

Игорь Головань в своем блоге настаивает, что Печерский суд таки выносил решение, которым обязал прокуратуру открыть производство против Порошенко и Байдена (речь идет о постановлении следственного судьи Светланы Волковой от 11 сентября 2020 года).

Головань отметил, что Печерский суд сейчас пытается “замести следы” из-за угрозы американских санкций.

Адвокат напомнил, что в сентябре прошлого года Вашингтон применил санкции против самого Андрея Деркача, а в январе этого года – против ряда бывших и нынешних украинских чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с Деркачем (в частности, против нардепа Александра Дубинского).

“Торопливое заметание следов не удивляет. Ведь санкции к Деркачу символически были применены накануне удовлетворения судьей Печерского суда Волковой его жалобы. А последующее применение санкций к другим участникам связанной с Деркачем пророссийской сети влияния явно заставило кое-кого в Печерском суде серьезно задуматься. Поэтому оправдание пресс-службы Печерского суда не удивляет”, – подчеркнул Головань.

Стоит отметить, что Андрей Деркач ранее регулярно публиковал так называемые “пленки” с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. На фоне этих публикаций бывшие послы США в Украине обнародовали заявление, в котором говорилось, что эти “пленки” направлены на то, чтобы испортить отношения между Киевом и Вашингтоном.

Игорь Головань в своем блоге напомнил, что в свое время Деркач представил “схему под названием “DemoCorruption” с портретами не только Джозефа Байдена и Петра Порошенко, но и Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джона Керри, Виктории Нуланд” и Джорджа Сороса.

Адвокат отметил, что на той схеме было “указано именно то постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Волковой С.Я. N757 / 38675/20-к от 11.09.2020” (относительно производства против Порошенко и Байдена).

“Следовательно, и решение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами являются ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора. Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться вслед за Деркачем и Дубинским в санкционном списке для них вполне реальна”, – написал Головань.

Он также напомнил, что Офис генерального прокурора закрыл производства, открытие по решению Печерского суда после обращения нардепа Андрея Деркача.

“Тот факт, что заявитель Деркач скорое закрытие уголовных производств не обжалует, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и обитателей украинских властных кабинетов”, – подытожил Головань.

Стоит отметить, что #Буквы ранее обратились в Офис генпрокурора, чтобы получить информацию об указанных уголовных производствах. Там проинформировали, что 22 января внесли сведения в ЕРДР и начали два уголовных производства относительно возможного вмешательства в деятельность правоохранительных органов Украины (ч. 1 ст. 343 УК Украины) и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Однако после проведения следственных действий оба производства закрыли.