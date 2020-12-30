Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-менеджера Burisma Group Андрея Кичи и обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать в НАБУ и САП дело о 5 млн долларов США взятки руководству антикоррупционных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Передачу этих средств, по версии следствия, организовал экс-министр экологии Николай Злочевский и хотел за них закрыть другое дело, где он является подозреваемым.

“Первую жалобу было возвращено постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева Гавриленко И.В. от 02.12.2020. Рассмотрение второй жалобы неоднократно откладывался и, наконец, без участия прокурора, следственным судьей Печерского районного суда города Киева Ильева Т. 24.12. 2020 было вынесено постановление, которым жалоба удовлетворена и обязано рассмотреть спор о подследственности, передав уголовное производство другому органу досудебного расследования”, – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на неоднократные письменные обращения САП получить короткий или полный текст указанного постановления “не усматривалось возможным в связи с отказом суда предоставить судебное решение”. В Едином государственном реестре судебных решений указанное постановление отсутствует.

Вместе с тем, представителем суда было сообщено, что материалы дела по состоянию на 30.12.2020 уже были направлены в Киевский апелляционный суд, а запрашиваемую решение 29 декабря было выдано представителю Офиса генерального прокурора, за ней прибыл. При этом прокуроры Офиса генпрокурора не является прокурорами в уголовном производстве и не могут принимать участие в процессуальных действиях в уголовном производстве, отмечают в САП.

“Учитывая изложенное усматривается заинтересованность отдельных адвокатов, подозреваемых и суда реализовать уже отработанную в других резонансных делах схему по незаконной передаче уголовных производств, отнесенных к исключительной подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, в другие правоохранительные органы”, – заявляют в ведомстве.

Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.